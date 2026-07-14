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В Красноярском крае первую прививку от ВПЧ получили почти 1 900 девочек

В Красноярском крае завершился первый этап программы бесплатной вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ). Пилотный проект по вакцинации реализуется по.

В Красноярском крае завершился первый этап программы бесплатной вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ). Пилотный проект по вакцинации реализуется по решению губернатора Михаила Котюкова и при поддержке краевого парламента за счет средств регионального бюджета. В рамках первого этапа прививки поставили 1 895 девочкам. На данный момент право на бесплатную вакцинацию предоставлено льготным категориям детей. Вакцинация против ВПЧ состоит из двух компонентов. Для завершения полного курса защиты 1 895 юных пациенток должны получить вторую дозу инъекции. Реализация второго этапа вакцинации запланирована на начало декабря текущего года, отметили в пресс-службе министерства здравоохранения Красноярского края. Профилактика неинфекционных и онкологических заболеваний — одно из ключевых направлений регионального здравоохранения. Данная инициатива способствует укреплению общественного здоровья и увеличению продолжительности жизни населения.