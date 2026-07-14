Сломанная «Волга», военторг и крещение: как прошли первые калининградские гастроли Филиппа Киркорова

«Я знаю одну девушку, она была просто сумасшедшая фанатка: ездила везде за ним, просто с ума сходила, — рассказывала Ольга. — Она нашла даже, где я работаю, пришла туда, мы с ней познакомились. Потом я её лет пять не видела. А теперь она узнала, что Филипп приезжает, и позвонила мне. Она уже серьёзная стала: муж, ребёнок… Но сказала, что всё равно очень любит Филиппа и уже купила билет».