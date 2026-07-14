На Каштаковском маршруте «Красноярских Столбов» обустроили уже 120 метров троп

Один из них продлевает экотропу «Природа и климат», второй ведет к смотровой площадке, третий помогает преодолеть сырой грунт. Настилы сделали из лиственничной доски на металлическом основании, закрепили в грунте винтовыми сваями без бетонирования методом ручного монтажа. На участках с перепадом высот установили деревянные перила.