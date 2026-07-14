На Каштаковском маршруте «Красноярских Столбов» обустроили уже 120 метров троп

В национальном парке «Красноярские Столбы» завершили первый этап обустройства Каштаковского маршрута. С июня строители обустроили три участка со стороны Фанпарка «Бобровый лог» общей протяженностью 120 метров.
Один из них продлевает экотропу «Природа и климат», второй ведет к смотровой площадке, третий помогает преодолеть сырой грунт. Настилы сделали из лиственничной доски на металлическом основании, закрепили в грунте винтовыми сваями без бетонирования методом ручного монтажа. На участках с перепадом высот установили деревянные перила.
Сейчас специалисты оценивают второй этап — заболоченный отрезок «Заколдованный лес» протяженностью 450 метров. Работы планируют завершить в конце июля. В это же время начнется обустройство третьей очереди протяженностью 500 метров со стороны Центрального входа.
Каштаковская тропа была закрыта с 2018 года из-за опасного состояния деревьев. Осенью маршрут получит паспорт, экскурсоводы смогут водить по нему организованные группы.
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