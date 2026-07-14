Росимущество требует с депутата Госдумы РФ долг за пользование землями на берегу Камы

Игорь Шубин родился в Перми в 1955 году. С 2006 по 2010 год занимал должность главы города. После 2016 года представлял Пермский край в Совете Федерации. 18 сентября 2016 года был избран депутатом Госдумы по избирательному округу № 58 «Пермский», в 2021 году в ходе выборов сохранил мандат депутата. Является зампредседателя правления РОО «Пермское землячество».