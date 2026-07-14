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Росимущество требует с депутата Госдумы РФ долг за пользование землями на берегу Камы

Территориальное управление Росимущества по Пермскому краю намерено взыскать с депутата Госдумы РФ из Перми Игоря Шубина 973 тыс. руб. за пользование землями на берегу Камы в особо охраняемой природной территории «Росинка». Предварительные слушания по делу завершены в Свердловском райсуде, сообщает «РБК Пермь».

Источник: Коммерсантъ

Территориальное управление Росимущества по Пермскому краю намерено взыскать с депутата Госдумы РФ из Перми Игоря Шубина 973 тыс. руб. за пользование землями на берегу Камы в особо охраняемой природной территории «Росинка». Предварительные слушания по делу завершены в Свердловском райсуде, сообщает «РБК Пермь».

По информации издания, за период с мая 2023 года по октябрь 2024-го года господину Шубину начислен долг за пользование территорией в размере 943,4 тыс. руб. и проценты по нему на 30,3 тыс. руб. Основное заседание по делу назначено на 24 августа.

Игорь Шубин родился в Перми в 1955 году. С 2006 по 2010 год занимал должность главы города. После 2016 года представлял Пермский край в Совете Федерации. 18 сентября 2016 года был избран депутатом Госдумы по избирательному округу № 58 «Пермский», в 2021 году в ходе выборов сохранил мандат депутата. Является зампредседателя правления РОО «Пермское землячество».

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