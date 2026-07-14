Любовь Аксенова и Петр Федоров представили криминальную драму «Холод»

13 июля в московском киноцентре «Октябрь» состоялась светская премьера криминальной драмы «Холод». Картину представили Линда Лапиньш, Петр Федоров, Ольга Смирнова и главная героиня проекта Любовь Аксенова. Премьера первой серии состоится 16 июля, сообщили РБК Life в пресс-службе онлайн-кинотеатров START, «Иви» и Wink.
«Холод» — это история графа Монте-Кристо, но в женском обличье. Женя (Любовь Аксенова) попадает в тюрьму за преступление, которого не совершала, — страшную аварию на Кутузовском проспекте, унесшую жизни ее мужа и шестилетней дочери. В колонии Женя теряет смысл жизни, но случайно спасает заключенную Яну (Линда Лапиньш), отбывающую срок за убийство. В благодарность Яна два года обучает Женю, как стать сильнее, умнее и решиться на побег.
Производством проекта занимались онлайн-кинотеатры «Иви», START и Wink, а также кинокомпания Algorithm. Автором сценария и режиссером-постановщиком стал Алексей Казаков («Родные», «Космическая собака Лида»).
В кинотеатре «Октябрь» картину представили исполнители главных ролей Любовь Аксенова («Почка», «Прометей»), Линда Лапиньш («Мажор 5», «Чужие деньги»), Петр Федоров («Летчик», «Туда»), Ольга Смирнова («Экспресс»), Владислав Ценев («К себе нежно»), Аюб Магомадов, Александр Аверин («ЮЗЗЗ»), Дмитрий Соломыкин («Подольские курсанты») и другие. Со сцены гостей поприветствовала и поблагодарила создателей Любовь Аксенова, главная героиня проекта.
Аглая Тарасова.
(Фото: Иви / START / Wink) Александр Горчилин.
(Фото: Иви / START / Wink) Ольга Смирнова.
(Фото: Иви / START / Wink) Роман Евдокимов.
(Фото: Иви / START / Wink) Дмитрий Соломыкин.
(Фото: Иви / START / Wink) Ксения Андриянова и Евгений Сангаджиев.
(Фото: Иви / START / Wink) Юрий Быков.
(Фото: Иви / START / Wink) Кирилл Малышев.
(Фото: Иви / START / Wink).
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Первыми зрителями драмы «Холод» стали актеры Аглая Тарасова, Александр Горчилин, режиссер Юрий Быков, Андрей Золотарев, Лукерья Ильяшенко, Роман Евдокимов, Михаил Тройник, Евгений Сангаджиев, Елена Ханга, Василий Бейнарович, Эльдар Калимулин, Диана Енакаева, блогер Кирилл Малышев и другие.
Тизер сериала «Трудно быть богом».
Ранее вышел первый тизер сериала «Трудно быть богом». В основу сюжета легла знаменитая повесть Аркадия и Бориса Стругацких, которая входит цикл «Мир Полудня».
В далеком будущем земляне помогают менее развитым цивилизациям преодолеть тяжелые этапы эволюции. Сотрудник Института истории Антон отправляется в средневековый Арканар, чтобы спасти ученых, способных продвинуть эволюцию. Ему предстоит стать доном Руматой Эсторским — богатым аристократом, который любит драки, выпивку и женщин. Главное правило — не вмешиваться напрямую в естественный ход истории, точечно помогая немногочисленным просветителям избежать гибели.
Главную роль, Румату, в сериале играет сербский актер Александар Радойичич («Балканский рубеж»). В роли дона Кондора — Сергей Безруков («Август», «Князь Андрей»). В фильме также снялись Виктория Исакова («Нежность», «Эпидемия»), Федор Бондарчук («Буратино», «Калимба»), Никита Кологривый («Август», «Слово пацана. Кровь на асфальте»), Федор Лавров («Тень Чикатило»), Леонид Ярмольник («Мастер и Маргарита»), Лев Зулькарнаев («Пока небо смотрит»), Равшана Куркова («Я делаю шаг»), Виктор Добронравов («Онегин»), Иван Агапов («Столыпин») и другие.
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