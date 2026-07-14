Любовь Аксенова и Петр Федоров представили криминальную драму «Холод»

«Холод» — это история графа Монте-Кристо, но в женском обличье. Женя (Любовь Аксенова) попадает в тюрьму за преступление, которого не совершала, — страшную аварию на Кутузовском проспекте, унесшую жизни ее мужа и шестилетней дочери. В колонии Женя теряет смысл жизни, но случайно спасает заключенную Яну (Линда Лапиньш), отбывающую срок за убийство. В благодарность Яна два года обучает Женю, как стать сильнее, умнее и решиться на побег.