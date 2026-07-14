В Красноярском крае впервые завели дело на отца, купившего ребёнку питбайк

В Красноярском крае впервые возбудили уголовное дело против отца, купившего 13-летнему сыну питбайк. Подросток без прав и шлема попал в ДТП в селе Атаманово, в результате которого его 15-летний пассажир получил травмы средней тяжести. Об этом сообщили в Госавтоинспекции России.
Мотоцикл мальчику подарил отец. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни». Родителю грозит штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы.
Это первый подобный случай в регионе. Госавтоинспекция напоминает: покупка ребёнку транспортного средства без прав и обучения — это не забота, а преступление, которое может стоить жизни. Ответственность за последствия лежит на взрослых. Питбайк изъят и помещён на спецстоянку.
Ранее мы сообщали, что в Дудинке мать заплатит штраф за подаренный 16-летней дочери питбайк.