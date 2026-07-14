В Красноярском крае впервые завели дело на отца, купившего ребёнку питбайк

Это первый подобный случай в регионе. Госавтоинспекция напоминает: покупка ребёнку транспортного средства без прав и обучения — это не забота, а преступление, которое может стоить жизни. Ответственность за последствия лежит на взрослых. Питбайк изъят и помещён на спецстоянку.‍