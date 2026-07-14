Попавшая под уголовное дело экс-замгубернатора Белгородской области нашла работу

В группе АО «Росипподромы» во «Вконтакте» госпожа Щедрина упоминается один раз — в мае этого года. В посте указывается ее вторая регалия, а также то, что она посетила Центральный московский ипподром в составе делегации, оценивавшей реставрацию объекта. На опубликованном снимке она на заднем плане. В составе делегации также была министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.