Воронежцев предупредили о фейке про осеннюю мобилизацию

Сообщения о проведении в России в октябре 2026 года мобилизации появились в одном из мессенджеров. Эта информация не соответствует действительности, сообщили в Телеграм-канале «Война с фейками» во вторник, 14 июля.
Подобные посты призваны дискредитировать выборы в Госдуму, которые состоятся 20 сентября. Авторы фейка ожидают, что граждане начнут массово уезжать из страны и не примут участие в них. Злоумышленники полагают, что это исказит финальную картину голосования.
Авторы фейка также пытаются вызвать у россиян негативные эмоции и снизить уровень доверия к власти, внушая гражданам, что правительство намеренно откладывает мобилизацию до периода «после выборов».
О том, что в России нет никакой необходимости проводить новую мобилизацию, неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин.