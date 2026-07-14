Волгоградский провайдер Powernet сообщил о взломе в ВК

— Сегодня ночью произошел очень неприятный, но очень показательный случай, о котором стоит рассказать, чтобы уберечь от ошибок других людей. Один из профилей админа группы был взломан через «стилер» — тип вредоносного программного обеспечения, главная задача которого — незаметно собрать с устройства конфиденциальные данные и отправить их злоумышленнику. Сотрудник практически сразу понял, что есть какая-то проблема и начал менять пароль, закрываться, но не успел все, — сообщили в Powernet.