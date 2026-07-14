В Перми из-за телефона загорелась квартира

В МЧС по Пермскому краю напоминают простые правила, которые помогут избежать беды: не оставляйте телефон включённым в розетку без присмотра, особенно на ночь; не пользуйтесь повреждёнными зарядными устройствами и розетками — если вилка болтается или провод оголён, это опасно; а также следите за температурой устройства — если корпус сильно нагрелся, появился запах гари или аккумулятор вздулся, немедленно выключите телефон и отнесите его в сервис.