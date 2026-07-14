Уголовное дело возбудили из-за травмирования нижегородки на конной прогулке

В Кстовском районе Нижегородской области расследуют инцидент в конном клубе: после травмирования посетительницы возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СУ СКР.
Как уточнили в региональном следственном управлении СК России, деяние квалифицировано по части 1 статьи 238 УК РФ — за оказание услуг, не соответствующих нормам безопасности.
Согласно материалам дела, происшествие случилось в июле: жительница Нижнего Новгорода получила травмы, когда пыталась сесть на лошадь — женщина упала на землю.
На данный момент следствие не называет конкретных подозреваемых. Правоохранители продолжают выяснять детали случившегося, в том числе проверяют, как сотрудники клуба обеспечивали безопасность во время конных прогулок. Действия ответственных лиц предстоит оценить с точки зрения закона.
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