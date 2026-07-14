Уголовное дело возбудили из-за травмирования нижегородки на конной прогулке

На данный момент следствие не называет конкретных подозреваемых. Правоохранители продолжают выяснять детали случившегося, в том числе проверяют, как сотрудники клуба обеспечивали безопасность во время конных прогулок. Действия ответственных лиц предстоит оценить с точки зрения закона.