В Тамбовской области за 1 рубль продают дом адвоката Федора Плевако

Имение Пашино в Козловском уезде Тамбовской губернии было приобретено семьей Федора Плевако в 1894 году. Легендарный адвокат принимал активное участие в организации хозяйственной деятельности имения. Ему принадлежали инициативы проведения телефона на отдаленные участки хозяйства и создания пожарной охраны. Позже усадьба перешла во владение другому помещику, а с 1917 года была национализирована.