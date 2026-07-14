Аэропорт Сочи открыл новое направление с Саудовской Аравией

Рейсы, которые выполняются в партнерстве с туристическим оператором, в первую очередь ориентированы на въездной туристический поток в Сочи граждан из Саудовской Аравии и других стран Персидского залива, что отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Полеты запланированы один раз в неделю — по пятницам. Для перевозок используют самолеты Superjet 100.