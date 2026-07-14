Аэропорт Сочи открыл новое направление с Саудовской Аравией

Авиакомпания «Азимут» 4 июля выполнила рейс из города Табук Саудовской Аравии в Сочи. Это первые прямые рейсы в истории аэропорта имени В. И. Севастьянова по данному направлению, сообщили в городском «Агентстве инноваций и коммуникаций».
Рейсы, которые выполняются в партнерстве с туристическим оператором, в первую очередь ориентированы на въездной туристический поток в Сочи граждан из Саудовской Аравии и других стран Персидского залива, что отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Полеты запланированы один раз в неделю — по пятницам. Для перевозок используют самолеты Superjet 100.
Табук стал седьмым ближневосточным направлением в маршрутной сети международного аэропорта Сочи. В честь торжественного открытия полетов воздушное судно встретили на перроне водной аркой. Первыми пассажирами из Табука стала туристическая группа, которая прилетела познакомиться с горным кластером и главными достопримечательностями города-курорта.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.