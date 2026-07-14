Полвека под землей: в Калининграде раскапывают секретный ход у башни «Дона»

Официальная дата окончания работ — 15 сентября, однако подрядчик обещает управиться раньше. Освободившееся пространство музей планирует использовать, но окончательное решение примут после того, как увидят результат расчистки. Сотрудники также не исключают, что в процессе раскопок могут найтись некие исторические артефакты.