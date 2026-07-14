Двухлетний ребенок погиб, выпав из окна на пятом этаже в Уссурийске

12 июля мальчик, находясь в квартире на пятом этаже дома на улице Короленко, залез на подоконник, оперся на москитную сетку и упал вниз. От полученных травм ребенок скончался в больнице. Прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту произошедшего. Ведомство также оценит работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.