Почти половина россиян не стремятся стать богатыми

Около 40% россиян не ставят перед собой цель стать богатыми. Такие данные приводятся в исследовании аналитического центра ВЦИОМ.
Еще 4% опрошенных считают, что уже добились богатства. 21% верит, что сможет стать богатым, а 30% не верят в такую возможность. При этом представление о богатстве у россиян заметно изменилось. Если в 2005 году признаком богатства считался доход около 95 тыс. рублей в месяц на человека, то в 2026 году эта сумма выросла почти до 400 тыс. рублей.
По данным аналитиков, мужчины чаще считают богатство достижимой целью. Так ответили 29% опрошенных мужчин. Среди представителей поколения цифры этот показатель достигает 60%. Женщины и люди старшего возраста, наоборот, чаще не включают богатство в свои жизненные планы. Среди женщин так ответили 44%, среди старших поколений от 59 до 67%.
Опрос провели 23 мая 2026 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.