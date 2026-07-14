Почти половина россиян не стремятся стать богатыми

Еще 4% опрошенных считают, что уже добились богатства. 21% верит, что сможет стать богатым, а 30% не верят в такую возможность. При этом представление о богатстве у россиян заметно изменилось. Если в 2005 году признаком богатства считался доход около 95 тыс. рублей в месяц на человека, то в 2026 году эта сумма выросла почти до 400 тыс. рублей.