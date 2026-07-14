В Таганроге завершили подготовку 505 домов к отопительному сезону

В Таганроге идёт подготовка к отопительному сезону 2026−2027 годов. По данным главы города Светланы Камбуловой, к сезону готовы 505 из 1082 многоквартирных домов и 16 из 76 котельных, обслуживающих жилой фонд.
Совместно с представителями Ростехнадзора проведена проверка 6 из 9 теплоснабжающих организаций. Все выявленные в ходе инспекции замечания направлены предприятиям — для каждой организации разработана дорожная карта по устранению недочётов. Проверку оставшихся трёх организаций планируют провести в августе—сентябре.
Крайний срок завершения всех подготовительных мероприятий — 25 октября 2026 года.