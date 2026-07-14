Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге завершили подготовку 505 домов к отопительному сезону

Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

В Таганроге идёт подготовка к отопительному сезону 2026−2027 годов. По данным главы города Светланы Камбуловой, к сезону готовы 505 из 1082 многоквартирных домов и 16 из 76 котельных, обслуживающих жилой фонд.

Совместно с представителями Ростехнадзора проведена проверка 6 из 9 теплоснабжающих организаций. Все выявленные в ходе инспекции замечания направлены предприятиям — для каждой организации разработана дорожная карта по устранению недочётов. Проверку оставшихся трёх организаций планируют провести в августе—сентябре.

Крайний срок завершения всех подготовительных мероприятий — 25 октября 2026 года.