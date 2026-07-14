В селе Костино Рязанской области возведут новый модульный медпункт

Модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) появится в селе Костино Рязанской области по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Новый объект оборудуют всем необходимым для приема пациентов, вакцинации, экспресс-диагностики и доврачебной помощи, сообщили в региональном минздраве.
Для почти 500 жителей открытие модульного ФАПа на территории населенного пункта имеет важное значение, так как в настоящий момент им приходится обращаться за медицинской помощью во врачебную амбулаторию в соседнем селе Пощупово или в районную больницу в 24 км от Костина. Пожилым людям и семьям с маленькими детьми такой путь часто мешает вовремя посетить врача.
Новый медпункт сократит время ожидания медицинской помощи и снизит нагрузку на районные больницы. На данный момент все работы идут по графику. Сдача ФАПа запланирована на третий квартал этого года.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.