В селе Костино Рязанской области возведут новый модульный медпункт

Для почти 500 жителей открытие модульного ФАПа на территории населенного пункта имеет важное значение, так как в настоящий момент им приходится обращаться за медицинской помощью во врачебную амбулаторию в соседнем селе Пощупово или в районную больницу в 24 км от Костина. Пожилым людям и семьям с маленькими детьми такой путь часто мешает вовремя посетить врача.