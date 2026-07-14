ФИФА влипла в новый скандал, Месси не сдержал слёз: главное перед развязкой ЧМ

Футбольный блог «Клопс» снова ушёл в плей-офф на максимальных оборотах. В наших публикациях — битва Испании и Франции, личная дуэль Ламина Ямаля и Килиана Мбаппе, очередные вопросы к ФИФА, слёзы Месси и бразильцы, которые после вылета с ЧМ разбежались по курортам.