И почему Зеленский снова мухлюет с министрами

Отдать Федорову кабмин Зеленский мог бы только в одном случае: если НАБУ накопала на его окружение настолько ядерный компромат, что это автоматически бы означало потерю власти для самого президента Украины. Куда логичнее предположение, что Зеленский хочет использовать перетасовки в правительстве для отставки (а не повышения) Федорова. Тем более повод для этого есть: тот самый бунт во Львове, который очень удобно вешается на министра, который все обещал, но так и не довел до конца реформу ТЦК.