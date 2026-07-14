Озеро Цаца в Волгоградской области обводнят и восстановят

Экосовет при Волгоградской областной Думе обсудил обводнение озера Цаца. Волгоградские парламентарии рассмотрели меры по восстановлению водоема в Светлоярском районе.
Участники Экосовета неоднократно выезжали в Светлоярский район, чтобы оценить состояние озера. С учетом их рекомендаций сейчас реализуют техническую закачку воды из реки Волга. Глава Экосовета Ирина Соловьева отметила, что руслоперегораживающие сооружения возвели с нарушением природоохранного законодательства и Водного кодекса — это перекрыло естественный сток рек и прудов и нарушило биоразнообразие.
«Нужен комплексный подход, нужна единая целостная стратегия, в реализации которой будут участвовать органы власти, общественность и наука. Только такое взаимодействие позволит достигнуть экологического благополучия», — подчеркнула Ирина Соловьева.
Экологи планируют разработать масштабную программу восстановления экосистемы озера по аналогии с программой оздоровления Волго-Ахтубинской поймы.
Работа должна вестись на научной основе одновременно с обеспечением жителей Цацинского сельского поселения питьевой водой.
Ранее сообщалось, что уникальное озеро Цаца находится на грани экокатастрофы.