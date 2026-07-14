Озеро Цаца в Волгоградской области обводнят и восстановят

Участники Экосовета неоднократно выезжали в Светлоярский район, чтобы оценить состояние озера. С учетом их рекомендаций сейчас реализуют техническую закачку воды из реки Волга. Глава Экосовета Ирина Соловьева отметила, что руслоперегораживающие сооружения возвели с нарушением природоохранного законодательства и Водного кодекса — это перекрыло естественный сток рек и прудов и нарушило биоразнообразие.