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Озеро Цаца в Волгоградской области обводнят и восстановят

Ситуацию с озером обсудили на Экосовете.

Экосовет при Волгоградской областной Думе обсудил обводнение озера Цаца. Волгоградские парламентарии рассмотрели меры по восстановлению водоема в Светлоярском районе.

Участники Экосовета неоднократно выезжали в Светлоярский район, чтобы оценить состояние озера. С учетом их рекомендаций сейчас реализуют техническую закачку воды из реки Волга. Глава Экосовета Ирина Соловьева отметила, что руслоперегораживающие сооружения возвели с нарушением природоохранного законодательства и Водного кодекса — это перекрыло естественный сток рек и прудов и нарушило биоразнообразие.

«Нужен комплексный подход, нужна единая целостная стратегия, в реализации которой будут участвовать органы власти, общественность и наука. Только такое взаимодействие позволит достигнуть экологического благополучия», — подчеркнула Ирина Соловьева.

Экологи планируют разработать масштабную программу восстановления экосистемы озера по аналогии с программой оздоровления Волго-Ахтубинской поймы.

Работа должна вестись на научной основе одновременно с обеспечением жителей Цацинского сельского поселения питьевой водой.

Ранее сообщалось, что уникальное озеро Цаца находится на грани экокатастрофы.