В кубанской станице Ленинградской откроют площадку для сдачи норм ГТО

Спортплощадка расположена на стадионе в микрорайоне сахарного завода. Там уже установили пять многофункциональных уличных тренажеров и турники. Для удобства и безопасности спортсменов уложено специальное прочное покрытие, которое выдерживает интенсивные нагрузки и погодные условия. Кроме того, объект оснастили системой видеонаблюдения, смонтировали освещение. Площадка будет иметь свободный доступ — все желающие смогут заниматься в удобное время.