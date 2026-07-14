В кубанской станице Ленинградской откроют площадку для сдачи норм ГТО

Новая площадка для подготовки и сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» откроется в станице Ленинградской Краснодарского края. Объект возводят и оснащают по госпрограмме «Спорт России», сообщили в администрации Ленинградского района.
Спортплощадка расположена на стадионе в микрорайоне сахарного завода. Там уже установили пять многофункциональных уличных тренажеров и турники. Для удобства и безопасности спортсменов уложено специальное прочное покрытие, которое выдерживает интенсивные нагрузки и погодные условия. Кроме того, объект оснастили системой видеонаблюдения, смонтировали освещение. Площадка будет иметь свободный доступ — все желающие смогут заниматься в удобное время.
«Этот объект — яркий пример адресной работы государственной программы “Спорт России”. Общий объем финансирования в три миллиона рублей направлен на создание полноценной тренировочной базы. Здесь каждый тренажер и каждый турник работают на выполнение главной государственной задачи — увеличение числа граждан, систематически занимающихся физкультурой», — подчеркнул начальник отдела физической культуры и спорта администрации Ленинградского округа Александр Подкидышев.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.