В Красноярском крае дети с инвалидностью получают помощь в реабилитации на дому

В Красноярском крае активно развивается практика «Домашнее визитирование» — адресная помощь семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. Об этом рассказали в министерстве социальной политики региона.
Работа ведется в рамках реализации национального проекта «Семья», ключевая цель которого — создание условий для благополучия каждого ребенка и поддержка родителей в трудной жизненной ситуации. Сегодня эта услуга доступна в 23 учреждениях социального обслуживания региона. Только за 2025 год профессиональную поддержку на дому получили 562 ребенка.
«Часто семьи, где растут дети с тяжелыми множественными нарушениями развития, сталкиваются с “эффектом изоляции”. Из-за сложности транспортировки ребенка и высокой нагрузки родители вынуждены ограничивать социальные контакты, а реабилитационный процесс становится эпизодическим. Программа “Домашнее визитирование” меняет этот сценарий, перенося экспертную помощь непосредственно в домашние, привычные для особенного ребёнка условия», — пояснила министр социальной политики края Ирина Пастухова.
Специалисты приходят непосредственно в семью, чтобы превратить обычную домашнюю среду в пространство для развития и реабилитации. Работа строится на индивидуальном подходе. Координатор программы не просто дает советы, а обучает родителей конкретным навыкам. Например, как превратить ежедневные процедуры в развивающие занятия или как адаптировать дом, сделав его безопасным и удобным для ребенка. Также специалисты помогают в оформлении документов на технические средства реабилитации, консультируют по юридическим вопросам и помогают семье выйти из изоляции, подбирая доступные кружки и секции.
Результаты программы говорят сами за себя. После курса визитов родители отмечают, что перестали чувствовать себя беспомощными. Они обретают уверенность в своих силах и становятся активными участниками реабилитационного процесса, а дети, благодаря ежедневным занятиям в привычной обстановке, показывают значительный прогресс в навыках самообслуживания и общения.
«Благодаря “Домашнему визитированию” реабилитация перестает быть разовым событием и становится частью повседневной жизни. Это позволяет детям с особенностями развития гармонично расти в привычной домашней среде, а их родителям — чувствовать надежную поддержку государства», — отмечают специалисты реабилитационного центра «Радуга», одного из учреждений, в котором предоставляется услуга «Домашнее визитирование».
Подробная информация о практике «Домашнее визитирование» размещена на сайте rmc24.ru.
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