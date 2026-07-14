В Красноярском крае дети с инвалидностью получают помощь в реабилитации на дому

Специалисты приходят непосредственно в семью, чтобы превратить обычную домашнюю среду в пространство для развития и реабилитации. Работа строится на индивидуальном подходе. Координатор программы не просто дает советы, а обучает родителей конкретным навыкам. Например, как превратить ежедневные процедуры в развивающие занятия или как адаптировать дом, сделав его безопасным и удобным для ребенка. Также специалисты помогают в оформлении документов на технические средства реабилитации, консультируют по юридическим вопросам и помогают семье выйти из изоляции, подбирая доступные кружки и секции.