Новую организацию по защите жителей создали в Нижегородской области

В регионе создали автономную некоммерческую организацию, которая будет заниматься безопасностью людей при атаках с использованием технических средств. Согласно данным ЕГРЮЛ, ее назвали «Технологии победы Нижегородской области».
Правительство зарегистрировало новую организацию 7 июля. Руководителем стал Игорь Ксенофонтов, который возглавляет областной центр подготовки спасателей.
В задачи АНО будут входить консультации по безопасности, исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения.
Напомним, ранее в области создали отдельное министерство защиты объектов, которое возглавил Константин Бочкарев.