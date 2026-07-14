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Новую организацию по защите жителей создали в Нижегородской области

Она называется «Технологии победы Нижегородской области».

Источник: Живем в Нижнем

В регионе создали автономную некоммерческую организацию, которая будет заниматься безопасностью людей при атаках с использованием технических средств. Согласно данным ЕГРЮЛ, ее назвали «Технологии победы Нижегородской области».

Правительство зарегистрировало новую организацию 7 июля. Руководителем стал Игорь Ксенофонтов, который возглавляет областной центр подготовки спасателей.

В задачи АНО будут входить консультации по безопасности, исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения.

Напомним, ранее в области создали отдельное министерство защиты объектов, которое возглавил Константин Бочкарев.