Нижегородцам напомнили, при каких заболеваниях нельзя есть чернику

Середина июля — время, когда природа радует нас не только шашлыками и отпусками, но и щедрыми урожаями лесных ягод. Черника в этом году поспела раньше обычного благодаря аномально тёплому апрелю и дождливому маю. Ягодный сезон уже бьёт все рекорды по продолжительности, рассказал 360.ru биолог Дмитрий Сафонов.
Однако при сборе черники важно помнить о правилах безопасности. Ягода способна накапливать тяжёлые металлы и радионуклиды из загрязненной почвы и атмосферы. Поэтому важно избегать мест, где могут быть загрязнения: вдоль автомобильных трасс, железных дорог и в зонах промышленных свалок. Оптимально уходить вглубь леса на 50−100 метров от дорог. Это поможет избежать накопления токсинов.
Биолог напомнил, что черника — продукт скоропортящийся. В холодильнике при температуре +2…+4 градуса черника может храниться не более двух суток. Если вы не успеваете съесть все ягоды, можно их заморозить или высушить — в таком виде их можно хранить до 12 месяцев без потери полезных свойств.
Черника — это не просто вкусная ягода, но и настоящий суперфуд. Её уникальный состав включает антиоксиданты, витамины группы В, витамин С, витамин PP, органические кислоты и дубильные вещества. Антоцианы защищают клетки от повреждений, а дубильные вещества обладают мягким закрепляющим эффектом, что может помочь при лёгких расстройствах кишечника.
Однако, несмотря на все полезные свойства, не стоит злоупотреблять черникой. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями, аллергиями или проблемами с почками.
«Всё хорошо в меру. Если человек съедает чрезмерно много черники, это может сказаться на почках из-за содержащейся там щавелевой кислоты. Её нельзя есть при мочекаменной болезни и подагре. А при хроническом панкреатите в стадии обострения — исключить 100%», — подчеркнул Сафонов.
Умеренная порция черники — 100−150 граммов в день — будет полезна для здоровья. Для людей с диабетом употребление черники возможно, но строго без сахара, в небольших количествах и под контролем врача.