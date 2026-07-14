Нижегородцам напомнили, при каких заболеваниях нельзя есть чернику

Биолог напомнил, что черника — продукт скоропортящийся. В холодильнике при температуре +2…+4 градуса черника может храниться не более двух суток. Если вы не успеваете съесть все ягоды, можно их заморозить или высушить — в таком виде их можно хранить до 12 месяцев без потери полезных свойств.