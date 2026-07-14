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Помощь Черноморскому району — вода, связь, аптеки

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. В Черноморском районе Крыма, который среди прочих оказался без электроснабжения в результате повреждения энергосетей, организованы локации, где жители могут получить помощь. Информацию о водоснабжении, связи, работе аптек и магазинов и проч. собрали в республиканском министерстве информполитики и связи.

Источник: РИА "Новости"

Центры содействия.

В пунктах поддержки населения обеспечен постоянный доступ к средствам связи и информации, там также смогут оперативно оказать помощь гражданам по разным вопросам.

Адреса и график работы центров:

  • с. Межводное, Межводненский сельский дом культуры — с 10:00 до 13:00;
  • с. Новосельское, Новосельский сельский дом культуры — с 16:00 до 19:00;
  • пгт Черноморское, Черноморский районный дом культуры — с 09:00 до 19:00 (время работы генератора: 11:00—14:00 и 16:00—19:00).

Точки бесплатной зарядки электрических устройств.

  • магазин «Яблоко», ул. Индустриальная, 5;
  • магазин «Пуд», ул. Ломоносова, 1А;
  • магазин «Южный», ул. Революции, 74;
  • магазин «Хавчик», ул. Индустриальная, 5;
  • магазин «Эльф», ул. Первомайская, 52;
  • магазин хозтоваров, ул. Почтовая, 43.
  • центр помощи во дворе жилого дома по ул. Южная, пгт Черноморское.

Водоснабжение.

Подача воды осуществляется по графику: с 15:00 до 23:00.

Организован подвоз бутилированной питьевой воды (5-литровые баклажки). Заявку на подвоз воды можно оставить лично главе своего сельского поселения, либо по телефону: +7 (36558) 9−29−63; +7 (978) 989−40−04.

Краны для полива доступны по адресам (пгт Черноморское):

  • ул. Димитрова: 1а, 7, 17, 20, 14, 13, 12. 9;
  • ул. Кирова: 73, 75, 25;
  • ул. Южная: 38а, 36а;
  • ул. Кооперативная: 4а, 51;
  • пер. Промышленный, 6.

Газоснабжение.

Для подачи заявки на поставку сжиженного газа жителям негазифицированных населенных пунктов необходимо позвонить по телефону: +7 (36558) 9−29−63; +7 (978) 989−40−04.

Банкоматы.

  • пгт Черноморское, ул. Кирова, 43 — работают 2 банкомата (подключены к генератору);
  • с. Межводное, ул. Первомайская, 3;
  • пгт Черноморское, ул. Агафонова, 96;
  • пгт Черноморское, ул. Индустриальная, 5
  • с. Медведево, ул. Виноградная, 79.
  • пгт Черноморское, отделение банка ул. Южная, 56Е;
  • пгт Черноморское, магазин ПУД, ул. Ломоносова, 1А;
  • пгт Черноморское, гостиница «Яхонт», ул. Кирова, 50Б;
  • с. Межводное, ул. Севастопольская, 1;
  • с. Межводное, ул. Первомайская, 2А;
  • с. Новоивановка, ул. Ленина, 20.

  • пгт Черноморское, ул. РевОЛЮЦИИ, 9А;

Банк «Россия»:

  • пгт Черноморское, ул. Чапаева, 11;
  • пгт Черноморское, ул. Димитрова, 1 Г.

Аптеки, работающие по безналичному расчету во время отключения света.

  • «Виста», ул. Димитрова, 6б;
  • аптека в супермаркете «Яблоко», ул. Индустриальная;
  • «Социальная аптека», ул. Димитрова, 7А;
  • «Виалс», ул. Димитрова, 1 Г;
  • «Социальная аптека», ул. Кирова (возле кафе «Эгомания»).

Актуальное расписание общественного транспорта размещено по ссылке:

Телефоны дежурно-диспетчерских служб.

Горячая линия администрации Черноморского района: +7 (36558) 9−29−63; +7 (978) 998−50−05 — ежедневно, с 8:00 до 17:00, кроме праздничных и выходных дней.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС): 112; +7 (978) 901−12−01; +7 (36558) 9−76−50.

ГУП РК «Крымэнерго» в Черноморском районе: +7 (978) 905−17- 80; +7 (36558)9−15−89.

Черноморский участок ООО «Крымгазсети»: +7 (978) 918−58−92; +7 (36558) 9−24−05.

Черноморский участок ООО «Крымская водная компания»: +7 (978) 995−83−54; (36558) 9−11−21.

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