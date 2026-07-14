Помощь Черноморскому району — вода, связь, аптеки

Центры содействия.
В пунктах поддержки населения обеспечен постоянный доступ к средствам связи и информации, там также смогут оперативно оказать помощь гражданам по разным вопросам.
Адреса и график работы центров:
- с. Межводное, Межводненский сельский дом культуры — с 10:00 до 13:00;
- с. Новосельское, Новосельский сельский дом культуры — с 16:00 до 19:00;
- пгт Черноморское, Черноморский районный дом культуры — с 09:00 до 19:00 (время работы генератора:
11:00—14:00и 16:00—19:00).
Точки бесплатной зарядки электрических устройств.
- магазин «Яблоко», ул. Индустриальная, 5;
- магазин «Пуд», ул. Ломоносова, 1А;
- магазин «Южный», ул. Революции, 74;
- магазин «Хавчик», ул. Индустриальная, 5;
- магазин «Эльф», ул. Первомайская, 52;
- магазин хозтоваров, ул. Почтовая, 43.
- центр помощи во дворе жилого дома по ул. Южная, пгт Черноморское.
Водоснабжение.
Подача воды осуществляется по графику: с 15:00 до 23:00.
Организован подвоз бутилированной питьевой воды (5-литровые баклажки). Заявку на подвоз воды можно оставить лично главе своего сельского поселения, либо по телефону: +7 (36558) 9−29−63;
Краны для полива доступны по адресам (пгт Черноморское):
- ул. Димитрова: 1а, 7, 17, 20, 14, 13, 12. 9;
- ул. Кирова: 73, 75, 25;
- ул. Южная: 38а, 36а;
- ул. Кооперативная: 4а, 51;
- пер. Промышленный, 6.
Газоснабжение.
Для подачи заявки на поставку сжиженного газа жителям негазифицированных населенных пунктов необходимо позвонить по телефону: +7 (36558) 9−29−63;
Банкоматы.
- пгт Черноморское, ул. Кирова, 43 — работают 2 банкомата (подключены к генератору);
- с. Межводное, ул. Первомайская, 3;
- пгт Черноморское, ул. Агафонова, 96;
- пгт Черноморское, ул. Индустриальная, 5
- с. Медведево, ул. Виноградная, 79.
- пгт Черноморское, отделение банка ул. Южная, 56Е;
- пгт Черноморское, магазин ПУД, ул. Ломоносова, 1А;
- пгт Черноморское, гостиница «Яхонт», ул. Кирова, 50Б;
- с. Межводное, ул. Севастопольская, 1;
- с. Межводное, ул. Первомайская, 2А;
- с. Новоивановка, ул. Ленина, 20.
ПАО «Сбербанк России»:
- пгт Черноморское, ул. РевОЛЮЦИИ, 9А;
Банк «Россия»:
- пгт Черноморское, ул. Чапаева, 11;
- пгт Черноморское, ул. Димитрова, 1 Г.
Аптеки, работающие по безналичному расчету во время отключения света.
- «Виста», ул. Димитрова, 6б;
- аптека в супермаркете «Яблоко», ул. Индустриальная;
- «Социальная аптека», ул. Димитрова, 7А;
- «Виалс», ул. Димитрова, 1 Г;
- «Социальная аптека», ул. Кирова (возле кафе «Эгомания»).
Актуальное расписание общественного транспорта размещено по ссылке:
Телефоны дежурно-диспетчерских служб.
Горячая линия администрации Черноморского района: +7 (36558) 9−29−63;
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС): 112;
ГУП РК «Крымэнерго» в Черноморском районе: +7 (978) 905−17- 80; +7 (36558)9−15−89.
Черноморский участок ООО «Крымгазсети»:
Черноморский участок ООО «Крымская водная компания»: