Такси «2−306−306» в Ростове подорожало на 5% из-за дефицита бензина

По ее словам, около 20−25% автомобилей, работающих на бензине, прекратили выезды из-за нерентабельности. Водители тратят сопоставимое время на поиск топлива и простой в очередях на заправках, что увеличивает затраты на обслуживание пассажиров. «Автомобили 306 в основном работают на газе», — уточнила Четверкина.