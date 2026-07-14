«Балтика» расторгла контракт с белорусским полузащитником Юрием Ковалёвым

Стороны договорились о разрыве соглашения по обоюдному согласию.
Ковалёв выступал за калининградскую команду с февраля 2024 года. За это время он сыграл 62 матча, забил три гола и отдал восемь голевых передач. Вместе с «Балтикой» он стал чемпионом Первой лиги и финалистом Кубка России. В прошлом сезоне белорусский футболист провёл 24 игры и отметился двумя голевыми пасами.
Свою карьеру Ковалёв начинал в солигорском «Шахтёре». В 2020 году он перешёл в тульский «Арсенал», а с 2021 по 2023 год выступал за «Оренбург».
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