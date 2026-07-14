«Балтика» расторгла контракт с белорусским полузащитником Юрием Ковалёвым

Ковалёв выступал за калининградскую команду с февраля 2024 года. За это время он сыграл 62 матча, забил три гола и отдал восемь голевых передач. Вместе с «Балтикой» он стал чемпионом Первой лиги и финалистом Кубка России. В прошлом сезоне белорусский футболист провёл 24 игры и отметился двумя голевыми пасами.