Первую отечественную базовую станцию «ИРТЕЯ» запустили в Волгоградской области

— Волгоградская область вошла в число регионов, где началось практическое внедрение отечественного телеком-оборудования нового поколения. Для нас это не только важный шаг в развитии сети и повышении технологической независимости отрасли, но и дополнительная возможность развивать цифровую инфраструктуру в малых населенных пунктах. Горный Балыклей стал первой площадкой в регионе, где заработала отечественная базовая станция. В дальнейшем мы продолжим использовать современные отечественные решения для расширения покрытия и повышения качества связи в Волгоградской области, — отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.