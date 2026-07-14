Волгоградский провайдер Powernet восстановил доступ после взлома за 10 минут

Волгоградский Powernet сообщил о взломе аккаунта одного из сотрудников сегодня ночью, 14 июля. Интернет-провайдер решил об этом рассказать, чтобы уберечь других от ошибок. Один из профилей администратора группы взломали через вредоносный «стилер», который ворует конфиденциальные данные. Злоумышленникам удалось запустить в VK спам-рассылку от имени провайдера.