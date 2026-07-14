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Движение судов на Волге перекроют в Нижнем Новгороде 25 — 26 июля

Старт соревнований запланирован на 25 июля, начало — в 6:30.

В Нижнем Новгороде временно ограничат движение судов по Волге — запрет будет действовать 25 и 26 июля. Причина — проведение масштабного заплыва X‑WATERS Волга (возрастное ограничение — 12+). Информация опубликована на официальной странице события.

Организаторы подчёркивают: перекрытие акватории — обязательная мера, призванная обеспечить безопасность атлетов. На время состязаний судоходство на участке реки полностью приостановят. Участников заплыва будут опекать спасатели и волонтёры, а каждому спортсмену выдадут персональный спасательный буй.

Старт соревнований запланирован на 25 июля, начало — в 6:30. В тот же день вечером состоится ночная часть заплыва. Финальная точка мероприятия — 19:00 26 июля.

Ранее четыре новых речных судна заложили на верфи в Нижегородской области.