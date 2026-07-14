Движение судов на Волге перекроют в Нижнем Новгороде 25 — 26 июля

Организаторы подчёркивают: перекрытие акватории — обязательная мера, призванная обеспечить безопасность атлетов. На время состязаний судоходство на участке реки полностью приостановят. Участников заплыва будут опекать спасатели и волонтёры, а каждому спортсмену выдадут персональный спасательный буй.