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В Красноярском крае с воздуха нашли загрязнения рек от золотодобычи

В Красноярском крае инспекторы Минэкологии проверили золотодобывающие предприятия с воздуха. Аэромониторинг прошел в Северо-Енисейском и Туруханском округах.

В Красноярском крае инспекторы Минэкологии проверили золотодобывающие предприятия с воздуха. Аэромониторинг прошел в Северо-Енисейском и Туруханском округах, сообщили в министерстве экологии региона.

Проверки проводили с помощью беспилотников и вертолета. Их организовала Красноярская природоохранная прокуратура. Во время облетов специалисты заметили помутнение воды и несанкционированные сбросы. На нескольких водоемах зафиксировали загрязнения, которые могут быть связаны с работой золотодобывающих организаций.

«Безответственное отношение золотодобытчиков к экологии влияет на состояние сибирских рек. Золотодобыча неразрывно связана с водными ресурсами, и любые ошибки в технологии ведут к нарушениям экосистемы», — прокомментировала первый заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк.

На загрязненных участках специалисты лаборатории взяли пробы воды. Образцы отбирали в месте загрязнения, а также выше и ниже по течению. Это нужно, чтобы понять, какое предприятие могло навредить конкретному участку реки или ручья. Сейчас пробы исследуют в лаборатории. После получения результатов материалы проверок передадут в прокуратуру. Нарушителям может грозить крупный штраф или приостановка работы до 90 суток.

В Минэкологии добавили, что мониторинг золотодобывающих артелей продолжат до конца сезона. Сообщить о нарушениях можно по круглосуточной горячей линии министерства.