В Красноярском крае с воздуха нашли загрязнения рек от золотодобычи

На загрязненных участках специалисты лаборатории взяли пробы воды. Образцы отбирали в месте загрязнения, а также выше и ниже по течению. Это нужно, чтобы понять, какое предприятие могло навредить конкретному участку реки или ручья. Сейчас пробы исследуют в лаборатории. После получения результатов материалы проверок передадут в прокуратуру. Нарушителям может грозить крупный штраф или приостановка работы до 90 суток.