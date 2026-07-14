На «Госуслугах» идет голосование по введению схемы «чет-нечет» на тамбовских АЗС

До конца среды, 15 июля, на портале «Госуслуги» будет идти голосование по вопросу введения мер регулирования продажи бензина в Тамбовской области. Речь идет о схеме отпуска топлива по принципу «чет-нечет» в зависимости от даты и номера авто, а также об установлении минимального лимита на разовую заправку. Принять участие в опросе могут только владельцы автомобилей.