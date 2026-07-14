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В Новосибирске стало меньше машин на дорогах из-за проблем с бензином

Транспортный поток заметно просел в выходные.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске на фоне напряжённой ситуации с бензином заметно меняется количество автомобилей на дорогах. По данным ГКУ НСО «ЦОДД», 13 июля в городе зарегистрировали 367 911 машин.

Это на 59 025 автомобилей больше, чем днём ранее. 12 июля на улицах Новосибирска было зафиксировано 308 886 машин. Рост составил 19,13%.

При этом данные за последние дни показывают, что транспортный поток заметно просел в выходные. 11 июля на дорогах насчитывалось 304 432 автомобиля, что стало одним из самых низких показателей за указанный период.

В будние дни количество машин было выше. Так, 10 июля в Новосибирске зарегистрировали 372 960 автомобилей, 9 июля — 368 137, 8 июля — 370 207, а 7 июля — 366 468.