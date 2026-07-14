«Жевал-жевал». Что Чикатило делал с органами жертв, раскрыл сыщик Яндиев

15-летний Женя ехал в Новочеркасск — поступать в техникум. В рюкзаке лежали тетради, справка из школы. Простой паренёк с обычными подростковыми мечтами о профессии и самостоятельности. Он не знал, что этот путь станет для него последним. Мальчик был жестоко убит в самый разгар лета, 14 июля 1988-го.
Обезображенное тело подростка найдут только через год в лесополосе. Женя окажется не единственным пропавшим: к тому времени весь регион будет искать ещё одного ребёнка — восьмилетнего Сашу. И снова страшная дата: 14 июля, только уже 1989-го. Та же лесополоса, тот же почерк. И тот же маньяк — в затасканной шляпе и потёртых очках.
Охотился на мальчиков?
Две трагедии, одна фамилия в милицейских сводках, которая на десятилетия стала синонимом ужаса. Корреспондент rostov.aif.ru восстановил хронологию по архивным материалам дела и воспоминаниям следователей, чтобы понять, как шло расследование, какие методы применяли оперативники и каким образом удалось добиться от Чикатило признательных показаний.
14 июня 1988 года жизнь пятнадцатилетнего подростка оборвалась на просёлочной тропе у железной дороги. Женя отправился в путь за знаниями, но вместо учебных аудиторий его ждала смерть. Тело обнаружили 11 апреля 1989 года в лесополосе вблизи железнодорожной платформы Лесхоз, на 1115 километре перегона Сулин — Лесостепь.
Следствие зафиксировало: руки связаны шпагатом, брюшная полость вскрыта. Согласно показаниям убийцы, он «открыл ему рот и отрезал кончик языка». Эти детали зафиксированы в протоколе. Женя, к сожалению, был далеко не единственной жертвой душегуба.
Восьмилетний Саша пропал 11 мая 1989 года. Его тело нашли только 14 июля 1989 года, кстати, в той же лесополосе. Тот же почерк: множественные ранения, признаки насилия, вырезанные органы.
«Вырезал и хотел съесть».
Следователь Амурхан Яндиев, что вёл дело Чикатило, в беседе с нашей редакцией рассказал, как выстраивал диалог с подозреваемым.
«Был момент, когда он всё признал. Но оставался вопрос: у многих жертв были отчленены разные части тела, а на месте преступлений их не было. Я ему тогда задал вопрос: “А куда эти органы делись?” Он говорил: “Я не трогал, не знаю”. Но мне надо было его разговорить: если не он, то кто?» — комментирует Амурхан Яндиев в беседе с rostov.aif.ru.
По словам легендарного сыщика, ключевым стал психологический трюк.
«Я тогда говорю: ты же знаешь, тебе назначат экспертизу психиатрическую. Там тебя напичкают такими лекарствами, что ты ещё не то расскажешь, расскажешь всё, как было», — продолжает Яндиев.
Аргумент сработал. На следующий день подозреваемый сообщил: «Я вспомнил, я их вырезал и хотел съесть, жевал-жевал, не мог разжевать, и метров за 200−300 выбрасывал». Эти признания стали ключевыми для закрытия эпизодов и понимания почерка преступника.
Заманивал подростков.
Преступник действовал по отработанной схеме: заманивал подростков предложениями помочь с билетами, подработать, показать редкие книги. В лесополосе нападал, связывал, совершал акт жестокого насилия и уходил, часто оставляя вещи жертв как трофеи.
Следствие объединило дела в серию, ведь почерк был слишком узнаваем. География преступлений выстраивается вдоль транспортных артерий, а временные промежутки указывали на системность.
Работа велась в условиях дефицита ресурсов, но именно эти дела стали частью масштабной операции, которая привела к задержанию маньяка в декабре 1990 года. Суд подтвердил 52 эпизода. Вердикт был однозначным: высшая мера. Приговор привели в исполнение в 1994 году. Злодея похоронили в безымянной могиле.