Автомобилиста наказали за то, что перекрыл въезд во двор в Сормовском районе

В Нижнем Новгороде водителя иномарки привлекут к ответственности за нарушение ПДД. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
В Сети появился пост о том, что иномарка полностью перекрыла проезд во двор на улице Василия Иванова. Для проверки на место выехали инспекторы ДПС и в присутствии 49-летней владелицы авто составили административный протокол.
Женщину привлекли к административной ответственности за нарушение правил стоянки транспортного средства.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что делать, если во дворе стоит брошенный автомобиль.