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Автомобилиста наказали за то, что перекрыл въезд во двор в Сормовском районе

Женщина перекрыла на машине въезд во двор на улице Василия Иванова.

В Нижнем Новгороде водителя иномарки привлекут к ответственности за нарушение ПДД. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

В Сети появился пост о том, что иномарка полностью перекрыла проезд во двор на улице Василия Иванова. Для проверки на место выехали инспекторы ДПС и в присутствии 49-летней владелицы авто составили административный протокол.

Женщину привлекли к административной ответственности за нарушение правил стоянки транспортного средства.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что делать, если во дворе стоит брошенный автомобиль.