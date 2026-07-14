Что Чикатило делал с органами жертв, раскрыл сыщик Яндиев

«Был момент, когда он всё признал. Но оставался вопрос: у многих жертв были отчленены разные части тела, а на месте преступлений их не было. Я ему тогда задал вопрос: “А куда эти органы делись?” Он говорил: “Я не трогал, не знаю”. Но мне надо было его разговорить: если не он, то кто?» — комментирует Амурхан Яндиев в беседе с rostov.aif.ru.