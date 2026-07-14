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В Калининградской области начали готовить кандидатов в наблюдатели за сентябрьскими выборами

Кандидаты, помимо прочего, разбирают спорные ситуации и нарушения, которые могут повлиять на итоги голосования.

Источник: Комсомольская правда

Учить кандидатов в наблюдатели для участия в выборах 18, 19 и 20 сентября в регионе, начали в областной Общественной палате. 12 и 13 июля состоялись обучающие семинары по программе от Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» на нескольких площадках в Калининграде, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Теоретический блок разбавили групповые занятия. Например, кандидаты разобрали спорные ситуации и нарушения, которые могут повлиять на ход и итоги голосования.

Кандидатов также учат навыкам стрессоустойчивости, противодействию психологическим атакам, коммуникации со СМИ.

С 18 июля электоральные эксперты приступят к обучению будущих наблюдателей в муниципалитетах.

Напомним, в регионе в сентябре пройдут выборы депутатов Госдумы, депутатов Заксобрания области, депутатов окружных советов в 11 муниципалитетах.

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