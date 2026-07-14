В Калининградской области начали готовить кандидатов в наблюдатели за сентябрьскими выборами

Учить кандидатов в наблюдатели для участия в выборах 18, 19 и 20 сентября в регионе, начали в областной Общественной палате. 12 и 13 июля состоялись обучающие семинары по программе от Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» на нескольких площадках в Калининграде, сообщает пресс-служба регионального правительства.