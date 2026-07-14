Какие способы лучше всего помогут избавиться от сорняков: народные средства, химикаты, сидераты

Сорняки — незваные гости на любом участке. Они портят внешний вид огорода, конкурируют с полезными культурами за свет, воду и питательные вещества, снижая урожайность. Бороться с ними можно по-разному: полоть, использовать химикаты, народные средства или уделять внимание профилактике. «Газета.Ru» выяснила, как избавиться от сорняков на участке навсегда и какие методы наиболее эффективны.

Источник: Газета.Ру

Сорняки — незваные гости на любом участке. Они портят внешний вид огорода, конкурируют с полезными культурами за свет, воду и питательные вещества, снижая урожайность. Бороться с ними можно по-разному: полоть, использовать химикаты, народные средства или уделять внимание профилактике. «Газета.Ru» выяснила, как избавиться от сорняков на участке навсегда и какие методы наиболее эффективны.

Какие виды сорняков бывают.

По продолжительности жизни сорняки делятся на две большие группы. Малолетние сорняки живут один-два сезона и размножаются семенами. К ним относятся:

* Яровые — прорастают весной, летом цветут и осенью отмирают. Примеры: редька дикая, марь белая, горчица полевая.



* Озимые — всходят осенью, зимуют и заканчивают цикл следующим летом. В их числе: ярутка полевая, василек синий, ромашка непахучая, костер ржаной, метлица обыкновенная.



* Двулетние — в первый год образуют розетку листьев, на второй — цветут и дают семена. Среди них: донник желтый, белена черная, репейник.

Многолетние сорняки — самые опасные. Они живут несколько лет, размножаются не только семенами, но и корнями, и могут годами терроризировать огород. Их делят на несколько видов:

* Корневищные — распространяются с помощью подземных побегов-корневищ. Самый известный представитель — пырей ползучий. Если при прополке оставить в земле даже маленький кусочек корневища, из него вырастет новое растение.



* Корнеотпрысковые — дают многочисленные отпрыски от корней. Классический пример — осот и вьюнок полевой (березка). Они могут уходить корнями на глубину до нескольких метров.



* Стержнекорневые — имеют мощный главный корень, уходящий глубоко в землю. Одуванчик — типичный представитель.

Отдельно стоит сказать о паразитных сорняках — они питаются за счет других растений, присасываясь к их корням. С ними бороться особенно сложно.

Как избавиться от сорняков на участке механическими способами.

Прополка.

Садовод-блогер Светлана Самойлова в разговоре с «Газетой.Ru» назвала прополку самым надежным и безопасным методом в борьбе с сорняками.

Главное — вырывать сорняки с корнем, чтобы они не проросли снова. Лучше всего заниматься прополкой после дождя или полива, когда почва мягкая и корни выдергиваются легко.

Мульчирование.

Слой мульчи, который укладывают на поверхность почвы вокруг растений толщиной не менее 5−7 см, эффективно подавляет рост сорняков. Этот метод также позволяет сохранить влагу и защитить корни растений от перегрева, рассказал «Газете.Ru» заместитель технического директора органа инспекции Алтайского филиала ЦОК АПК Тарас Загребельный.

Чтобы мульча принесла пользу, а не вред, есть несколько важных правил:

1. Мульчу лучше укладывать на прогретую землю, иначе она будет мешать прогреваться грунту.



2. Перед этим необходимо удалить сорняки, разрыхлить и полить почву.



3. Распределите мульчу равномерно, слоем не более 5 см.



4. Не укладывайте ее рядом со стволами и стеблями, чтобы не допустить их загнивания.

Используйте светлые материалы, поскольку они лучше отражают солнечный свет. Еще один вариант — прикрыть землю между растениями белым спанбондом. Он способен сохранить влагу в почве, если вам нужно уехать на время и некому поливать грядки.

Однако, как предупреждает Светлана Самойлова, на плотных посадках метод мульчирования может не сработать.

Укрывные материалы.

Черное агроволокно, геотекстиль или агроткань расстилают на подготовленную почву, делают прорези для культурных растений — и сорняки под таким покрытием не растут. Метод работает несколько сезонов подряд, хотя материал со временем изнашивается.

Осенняя перекопка.

Помогает бороться с многолетними сорняками. Корни, извлеченные на поверхность, погибают во время первых заморозков. Особенно эффективен этот метод в регионах с холодными зимами.

Плотные посадки.

Один из лучших естественных способов подавления сорняков. Как отмечает садовод Самойлова, если посадить многолетники достаточно плотно, они не дадут сорнякам пробраться сквозь толщу листьев.

Растения, которые выращивают не для урожая, а для улучшения почвы и подавления сорняков, называют сидератами. Они быстро наращивают густую зеленую массу, создают тень и не дают сорнякам пробиться.

Лучшие сидераты для борьбы с сорняками.

* Горчица белая — выделяет корнями вещества, которые угнетают рост сорняков и уничтожают их семена в почве. Кроме того, ее запах отпугивает многих вредителей.



* Редька масличная и репа — выделяют в почву биологически активные вещества, подавляющие прорастание сорняков.



* Фацелия — быстро разрастается и создает плотный зеленый ковер.



* Озимая вика — обогащает почву азотом и помогает бороться с сорняками на тяжелых почвах.



* Бархатцы — не только подавляют сорняки, но и оздоравливают почву.

Химикаты от сорняков: как применять.

Если механические методы не помогли, на помощь приходят гербициды — химические препараты для уничтожения сорняков. Но использовать их, по словам садовода, нужно с большой осторожностью. Собеседница «Газеты.Ru» категорически не рекомендует применять гербициды на участках с культурными растениями — расстояние, на которое распространяется воздействие химикатов, может доходить до 15−20 метров.

Садовод приводит конкретный случай: «У меня была подписчица, которая прислала фотографию огурцов в теплице. Листья по всей окружности были загнуты вверх, представляли собой воронки с пупырышками. Это явный признак работы гербицидов в почве. Она вспомнила, что несколько лет назад обрабатывала гербицидами сорняки вдоль забора в 15 метрах от теплицы. В теплице никогда не работали с гербицидами, не меняли почву. Агрономы подтвердили: такой эффект может наблюдаться».

* Гербициды сплошного действия уничтожают все растения подряд. Их применяют на пустых участках, перед посадкой культур или для обработки дорожек. Опрыскивают в безветренную погоду, чтобы препарат не попал на полезные растения.



* Избирательные гербициды воздействуют на определенные виды сорняков, не нанося вред культурным растениям. Работают они по-разному: одни блокируют синтез жиров у сорняков, другие — рост клеток.

Обработку гербицидами проводят в период активного роста сорняков — обычно весной или в начале лета, когда молодые растения наиболее уязвимы.

При работе обязательно используют перчатки, защитные очки и респиратор. Нельзя опрыскивать в дождь или при температуре выше +25°C, а также вблизи водоемов.

Народные средства от сорняков.

Для тех, кто не хочет использовать химию на своем участке, есть проверенные народные рецепты. Они хороши для точечной борьбы с сорняками — на дорожках, между плиткой, вдоль заборов. На грядках их лучше не применять, чтобы не навредить культурным растениям и почве.

* Уксусный раствор. Смешайте 1 литр 9% уксуса, 1 столовую ложку соли и 5 капель средства для мытья посуды. Обрабатывайте сорняки в солнечный день — через два-три дня они пожелтеют и погибнут.



* Кипяток с солью и уксусом. В литр кипятка добавьте 2 столовые ложки соли и 10 столовых ложек 9% уксуса. Тщательно перемешайте и полейте смесью щели между плитками или сорняки вдоль забора.



* Соляной раствор. Растворите 1 стакан соли в 1 литре воды и полейте нежелательные растения. Действует эффективно, но почву засаливает, поэтому на грядках использовать нельзя.



* Мыльный раствор. Возьмите 1 литр горячей воды, 2 столовые ложки натертого хозяйственного мыла и 1 столовую ложку лимонной кислоты. Мыло закупоривает поры растений, а кислота усиливает действие.



* Раствор из соды. Подойдет для молодых сорняков. Разведите 5−10 столовых ложек соды в 1 литре теплой воды, добавьте немного жидкого мыла для прилипания. Обильно опрыскайте или точечно полейте молодые сорняки.

При этом садовод Самойлова утверждает, что эти средства могут навредить культурам на участке и неэффективны в борьбе с сорняками.

Самые опасные для участка сорняки.

Среди множества сорных растений есть особо опасные виды, которые доставляют дачникам больше всего проблем. Знание их особенностей и слабых мест — половина успеха в борьбе.

Борщевик Сосновского.

Главная угроза не только для растений, но и для здоровья. Вырастает до 3−4 метров, корни уходят на глубину до двух метров. Его сок содержит фурокумарины, которые при попадании на кожу и воздействии солнца вызывают тяжелые ожоги. Лучший способ борьбы — выкапывать ранней весной до цветения, захватывая максимум корней. Если участок сильно заражен — накрыть его плотной черной пленкой на 2−3 года, чтобы лишить растения света.

Крапива.

Агрессивный «захватчик» тенистых и влажных мест. Размножается семенами и корневищами, быстро образует плотные заросли. При контакте вызывает зуд и жжение. Бороться с ней проще всего регулярным скашиванием — каждые 1−2 недели — и мульчированием толстым слоем коры, соломы или черного агроволокна.

Одуванчик.

Красивый, но коварный. Корень уходит вглубь на полтора метра и вытягивает из почвы минералы. Семена разносит ветер, а корневая поросль восстанавливается после небрежной прополки. Главное — выкапывать полный корень специальным ножом до образования пушистых «шапок» с семенами.

Пырей ползучий.

Живучий «монстр», который распространяется корневищами на десятки метров по всему участку. При засухе зацветает, добавляя еще и семенное размножение. Лучшая стратегия — выкапывать вилами, стараясь не ломать корни, и высеивать сидераты, которые создают плотный покров и вытесняют пырей.

Хвощ полевой.

Это растение любит кислые и влажные почвы, часто попадает на участок вместе с торфом. Размножается спорами и корневищами. Главный способ борьбы — раскисление почвы: внесение извести или доломитовой муки. Если этого не сделать, хвощ будет возвращаться снова и снова.

Профилактика: как не допустить появления сорняков.

Предупредить появление сорняков проще, чем потом с ними бороться. Вот несколько правил, которые помогут держать участок в чистоте.

* Не оставляйте землю пустой. Свободное место — это приглашение для сорняков. Засеивайте пустующие грядки сидератами или быстрорастущими культурами. Если до высадки основных растений еще далеко, посейте горчицу или фацелию — они займут территорию и не дадут сорнякам пробиться.



* Мульчируйте грядки. Толстый слой мульчи не дает сорнякам прорастать и сохраняет влагу в почве. Обновляйте мульчу по мере необходимости.



* Используйте укрывные материалы. Черное агроволокно или геотекстиль — надежная защита от сорняков на несколько сезонов. Особенно эффективны они на клубничных грядках и в цветниках.



* Соблюдайте севооборот. Чередование культур на грядках снижает количество сорняков, которые приспособились к определенным растениям.



* Скашивайте сорняки до цветения. Если сорняки все-таки появились и вы не можете их вырвать, хотя бы скосите их до того, как они дадут семена. Одно растение может произвести тысячи семян, которые будут прорастать годами.



* Осенью перекапывайте почву. Глубокая осенняя перекопка выносит корни многолетних сорняков на поверхность, и они погибают от мороза. Весной рыхлите почву до посадки. Как только земля оттает, пройдитесь по грядкам граблями или тяпкой. Это спровоцирует прорастание семян сорняков, и вы сможете удалить их до того, как посадите культурные растения.