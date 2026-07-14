В Красноярске пройдет международный фестиваль скрипачей

В Красноярске во второй раз пройдет Международный фестиваль скрипачей Виктора Третьякова. С 23 сентября по 1 октября зрителей ждут шесть концертов с участием музыкантов из России, Японии и Китая.
В этом году на сцену выйдут заслуженный артист России Павел Милюков, художественный руководитель фестиваля Наталья Лихопой, обладатель Гран-при 2023 года Даниил Коган, победители 2025 года Михаил Усов и Александра Ли, Стефания Поспехина и обладатель «Серебряного Щелкунчика» Александр Колесников. Также в Красноярск приедут зарубежные участники: скрипач Иссей Курихара из Японии и Феннин Го из Китая.
Для молодых музыкантов организуют мастер-классы и открытые репетиции. Их проведут Виктор Третьяков, Наталья Лихопой, Александра Ли и Шолпан Барлыкова. Фестиваль проводят раз в два года. Он появился как продолжение Международного конкурса скрипачей Виктора Третьякова, который с 2018 года стал заметной частью культурной жизни Красноярского края.
Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Красноярского края в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».