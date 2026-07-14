В Красноярске пройдет международный фестиваль скрипачей

Для молодых музыкантов организуют мастер-классы и открытые репетиции. Их проведут Виктор Третьяков, Наталья Лихопой, Александра Ли и Шолпан Барлыкова. Фестиваль проводят раз в два года. Он появился как продолжение Международного конкурса скрипачей Виктора Третьякова, который с 2018 года стал заметной частью культурной жизни Красноярского края.