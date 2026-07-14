Биолог объяснила, зачем стирать новую одежду

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Агрессивные химические вещества могут оставаться на новой одежде после промышленной обработки, поэтому перед ноской ее обязательно нужно стирать, заявила исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.
«Ткани, из которых сделана одежда, проходят интенсивную промышленную обработку и покраску. В ходе процедуры используются агрессивные химические вещества, в том числе формальдегиды. Поэтому обязательно стирайте новую вещь. Так вы обезопасите себя и от инфекционных заболеваний, и от воздействия агрессивных химических веществ», — сказала Лялина NEWS.ru.
По словам биолога, белые ткани отбеливают с помощью хлорки и перекиси водорода, а на хлопковой одежде могут оставаться пестициды. Кроме того, покупатель никогда не может знать, как именно перемещалась одежда до того, как попала в руки, на каких складах и в каких условиях она хранилась, а также были ли здоровы продавец и покупатели, которые примеряли вещь, отметила Лялина. Поэтому стирка, подчеркнула специалист, необходима.