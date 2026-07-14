Россельхознадзор запретил мясо и сыр с трех белорусских предприятий из-за кишечной палочки и остатков лекарств

Кроме того, еще семь белорусских предприятий переведены на усиленный лабораторный контроль в связи с первичными нарушениями. Кишечную палочку обнаружили в говядине «Акдимол» и «Вахавяк Плюс», рубленых полуфабрикатах производственной площадки «Минский мясокомбинат» агрокомбината «Дзержинский», а также готовых мясных продуктах «Велес-Мит». Но еще в готовых мясных продуктах с «Велес-Мит» нашли мелоксикам, также как и в колбасных изделиях «Гродненского мясокомбината». И еще на усиленный контроль перевели продукцию мясоперерабатывающего производства агрокомбината Снов«из-за превышения микроорганизмов в мясе птицы, а “ПромитасТрейд” — из-за мелоксикама в говядине.