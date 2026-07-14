В Адыгее выявили 29 новых для региона видов муравьев

Анализ показал, что около 65% фауны муравьев Адыгеи составляют широко распространенные палеарктические и евро-сибирские виды, тогда как почти треть приходится на региональных эндемиков и виды с балкано-малоазиатским распространением. Как уточнили в пресс-службе, из 50 известных сегодня в республике видов муравьев 29 были зарегистрированы здесь впервые. Среди них — редкие и малоизученные виды, в том числе узколокальный эндемик Temnothorax arnoldii, встречающийся только в субальпийском поясе плато Лаго-Наки, характерный для средиземноморских лесов Aphaenogaster subterranea, а также Solenopsis fugax — небольшой муравей, который селится рядом с гнездами более крупных видов и похищает их расплод.