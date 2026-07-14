В Адыгее выявили 29 новых для региона видов муравьев

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российские ученые впервые составили полный аннотированный список муравьев Республики Адыгея, выявив 29 видов, ранее не зарегистрированных на территории региона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного федерального университета.
«Мы впервые составили полный аннотированный список муравьев региона и показали, что почти 60% видов были известны здесь ранее лишь фрагментарно или не были зафиксированы вовсе», — приводит слова одного из авторов исследования, сотрудника Академии биологии и медицины Д. И. Ивановского Южного федерального университета и Южного научного центра РАН Дмитрия Шевченко пресс-служба ЮФУ.
Анализ показал, что около 65% фауны муравьев Адыгеи составляют широко распространенные палеарктические и евро-сибирские виды, тогда как почти треть приходится на региональных эндемиков и виды с балкано-малоазиатским распространением. Как уточнили в пресс-службе, из 50 известных сегодня в республике видов муравьев 29 были зарегистрированы здесь впервые. Среди них — редкие и малоизученные виды, в том числе узколокальный эндемик Temnothorax arnoldii, встречающийся только в субальпийском поясе плато Лаго-Наки, характерный для средиземноморских лесов Aphaenogaster subterranea, а также Solenopsis fugax — небольшой муравей, который селится рядом с гнездами более крупных видов и похищает их расплод.
«Это подтверждает, что горные экосистемы Западного Кавказа — не только живые музеи древней биоты, но и центры видообразования, требующие особой охраны», — подчеркнул Шевченко.
Результаты исследования опубликованы в журнале Entomological Review.