В московском районе Зюзино передали новостройку под заселение

«В жилом комплексе на Херсонской улице 282 квартиры, восемь из них адаптировали для маломобильных граждан. На территории жилого комплекса создали безбарьерную среду: при входах в подъезды, в вестибюлях и лифтовых холлах нет лестниц и порогов. Это позволяет сделать передвижение по дому удобным для всех жильцов. Для того чтобы переселение москвичей в новые квартиры было комфортным, им бесплатно предоставляют грузчиков и транспорт. Услугу “Помощь в переезде” можно заказать на портале mos.ru либо в центре информирования по переселению», — отметил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.