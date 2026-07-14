В московском районе Зюзино передали новостройку под заселение

Свыше 660 жителей района Зюзино в Москве приступили к осмотру квартир по программе реновации, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Обновление жилого фонда отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«В районе Зюзино под заселение передали новостройку по адресу: Херсонская улица, дом 8. Сюда переедут свыше 660 жителей двух старых домов, расположенных на Керченской и Херсонской улицах. Теперь количество зданий в районе, переданных под заселение, достигло 14. Всего в рамках действующей программы реновации в районе Зюзино предстоит расселить 182 дома старого жилого фонда, новые квартиры получат около 47,6 тысячи москвичей», — добавил Ефимов.
Расселяемые дома расположены рядом с жилым комплексом, что позволит участникам программы не менять образ жизни после переезда: они смогут пользоваться привычной инфраструктурой района — от образовательных и медицинских учреждений до торговых точек и сервисов.
«В жилом комплексе на Херсонской улице 282 квартиры, восемь из них адаптировали для маломобильных граждан. На территории жилого комплекса создали безбарьерную среду: при входах в подъезды, в вестибюлях и лифтовых холлах нет лестниц и порогов. Это позволяет сделать передвижение по дому удобным для всех жильцов. Для того чтобы переселение москвичей в новые квартиры было комфортным, им бесплатно предоставляют грузчиков и транспорт. Услугу “Помощь в переезде” можно заказать на портале mos.ru либо в центре информирования по переселению», — отметил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Напомним, что программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.