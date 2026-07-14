С Дона в Абхазию экспортировали 16,6 тонн мороженной рыбы

С 6 по 10 июля из Ростовской области в Абхазию экспортировали 16,6 тонны мороженой рыбы. Об этом информирует пресс‑служба регионального управления Россельхознадзора.
Продукция прошла необходимую проверку: лабораторные исследования подтвердили её качество и безопасность. Рыба признана соответствующей ветеринарно‑санитарным требованиям страны‑импортёра, нарушений в части законности происхождения товара не выявлено.
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