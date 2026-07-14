Волгоградская область получила награду на форуме «Мой бизнес»

Волгоградская область стала победителем в номинации «Лучшая практика. Точка роста. Высокие технологии и производство» на всероссийском форуме «Мой бизнес. Лагерь» в Красноярске, а также вошла в число финалистов в номинации «Лучший медиапроект», сообщили в региональном центре «Мой бизнес». Конкурс проводился в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
По информации областного комитета экономической политики и развития, практику поддержки малых технологических компаний (МТК) региона высоко оценили эксперты и признали достойной тиражирования в других субъектах РФ. Волгоградский спецпроект позволяет увеличить число МТК за счет комплексной поддержки и полного сопровождения.
Отметим, что в регионе зарегистрированы 54 таких предприятия. Статус малой технологической компании открывает им новые возможности для роста и расширения деятельности, участия в государственных программах. Так, на федеральном уровне организации получают преференции, акселерационные и финансовые меры поддержки, доступ к центрам коллективного пользования, площадкам для нетворкинга.
Кроме того, волгоградский центр «Мой бизнес» вышел в финал в номинации «Лучший медиапроект». Участники представили телепроект «ВО! как можем: бизнес-рецепт», созданный совместно с ВГТРК. В десяти сюжетах на канале «Волгоград 24» предприниматели из креативных и производственных отраслей поделились историями развития своего дела с государственной поддержкой.
Всего форум объединил более 100 представителей инфраструктуры поддержки предпринимательства из разных регионов страны.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.