Волгоградская область получила награду на форуме «Мой бизнес»

Волгоградская область стала победителем в номинации «Лучшая практика. Точка роста. Высокие технологии и производство» на всероссийском форуме «Мой бизнес. Лагерь» в Красноярске, а также вошла в число финалистов в номинации «Лучший медиапроект», сообщили в региональном центре «Мой бизнес». Конкурс проводился в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».