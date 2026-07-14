Полиция Астаны выступила с важным обращением к родителям

Сотрудники полиции Астаны напомнили родителям о необходимости соблюдать меры безопасности в период теплой погоды. В ведомстве предупредили, что открытые окна и москитные сетки могут стать причиной несчастных случаев с детьми. Как сообщили на официальном сайте акимата столицы, взрослым рекомендуют не оставлять детей без присмотра даже на короткое время.
«Особую опасность представляют открытые окна и москитные сетки, которые создают ложное ощущение защиты и не выдерживают вес ребёнка. Большинство подобных происшествий происходит из-за недостаточного внимания взрослых к вопросам детской безопасности», — говорится в сообщении.
Родителям также рекомендуют установить на окна специальные фиксаторы и блокираторы, убрать мебель от подоконников и регулярно объяснять детям, почему опасно играть возле открытых окон. В полиции отметили, что большинство подобных происшествий происходит из-за недостаточного внимания взрослых к вопросам безопасности. Для профилактики несчастных случаев сотрудники полиции проводят разъяснительную работу совместно с государственными органами. Они организуют подворовые обходы, беседы в парках, торгово-развлекательных центрах и других общественных местах.
«Участковые инспекторы ежедневно направляют профилактические сообщения в общедомовые, родительские и школьные чаты. Напоминания также размещаются в подъездах жилых домов, поликлиниках, школах и детских учреждениях», — добавили в акимате.
В полиции подчеркнули, что безопасность ребенка прежде всего зависит от внимательности взрослых.