Полиция Астаны выступила с важным обращением к родителям

Родителям также рекомендуют установить на окна специальные фиксаторы и блокираторы, убрать мебель от подоконников и регулярно объяснять детям, почему опасно играть возле открытых окон. В полиции отметили, что большинство подобных происшествий происходит из-за недостаточного внимания взрослых к вопросам безопасности. Для профилактики несчастных случаев сотрудники полиции проводят разъяснительную работу совместно с государственными органами. Они организуют подворовые обходы, беседы в парках, торгово-развлекательных центрах и других общественных местах.