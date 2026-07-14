В Санкт-Петербурге отремонтируют дороги к пригородным поселкам

Так, в Красносельском районе продолжается ремонт участков Волхонского шоссе протяженностью более 5 км — от реки Малая Койровка до Кольцевой автомобильной дороги, а также от развязки с КАД до Светлой улицы. Волхонское шоссе — важная транспортная магистраль города, через него проходит существенная часть грузопотока. Оно также обеспечивает подъезд к поселкам Александровская, Новогорелово и городу Новоселье.