В Санкт-Петербурге отремонтируют дороги к пригородным поселкам

Дороги, ведущие к поселкам и небольшим населенным пунктам, отремонтируют в Санкт-Петербурге в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.
Так, в Красносельском районе продолжается ремонт участков Волхонского шоссе протяженностью более 5 км — от реки Малая Койровка до Кольцевой автомобильной дороги, а также от развязки с КАД до Светлой улицы. Волхонское шоссе — важная транспортная магистраль города, через него проходит существенная часть грузопотока. Оно также обеспечивает подъезд к поселкам Александровская, Новогорелово и городу Новоселье.
Кроме того, дорожники приводят в нормативное состояние участок Петрозаводского шоссе протяженностью около 4,5 км. Трасса связывает Колпинский район Санкт-Петербурга с Ленинградской областью, а также обеспечивает связь поселков Усть-Ижора, Понтонный и Саперный с городом Отрадное.
На двух магистралях специалисты проведут комплекс работ, включающий фрезерование старого асфальта, укладку нового покрытия на проезжей части, нанесение разметки термопластиком.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.