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Почти 1,9 тыс. девочек привили от ВПЧ в Красноярском крае

Вакцина двухкомпонентная — требуется две инъекции.

В Красноярском крае завершился первый этап бесплатной вакцинации против вируса папилломы человека. Прививку поставили 1895 девочкам из льготных категорий: детям из многодетных семей, сиротам, детям с ВИЧ-инфекцией и девочкам с наследственной предрасположенностью к онкологии.

Как рассказали в краевом минздраве, вакцина двухкомпонентная — требуется две инъекции. Второй этап запланирован на начало декабря.

Программа реализуется по инициативе губернатора Михаила Котюкова при поддержке краевого парламента. Финансирование — из регионального бюджета.

Отмечается, что это важный шаг в профилактике онкологических заболеваний у девочек и сохранении их репродуктивного здоровья. Запись на вакцинацию продолжается по месту жительства.‍

Ранее мы сообщали, что красноярцам рассказали, чем опасен столбняк и почему прививка спасает жизнь.