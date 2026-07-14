Почти 1,9 тыс. девочек привили от ВПЧ в Красноярском крае

В Красноярском крае завершился первый этап бесплатной вакцинации против вируса папилломы человека. Прививку поставили 1895 девочкам из льготных категорий: детям из многодетных семей, сиротам, детям с ВИЧ-инфекцией и девочкам с наследственной предрасположенностью к онкологии.