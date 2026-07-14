Почти 1,9 тыс. девочек привили от ВПЧ в Красноярском крае

В Красноярском крае завершился первый этап бесплатной вакцинации против вируса папилломы человека. Прививку поставили 1895 девочкам из льготных категорий: детям из многодетных семей, сиротам, детям с ВИЧ-инфекцией и девочкам с наследственной предрасположенностью к онкологии.
Как рассказали в краевом минздраве, вакцина двухкомпонентная — требуется две инъекции. Второй этап запланирован на начало декабря.
Программа реализуется по инициативе губернатора Михаила Котюкова при поддержке краевого парламента. Финансирование — из регионального бюджета.
Отмечается, что это важный шаг в профилактике онкологических заболеваний у девочек и сохранении их репродуктивного здоровья. Запись на вакцинацию продолжается по месту жительства.
Ранее мы сообщали, что красноярцам рассказали, чем опасен столбняк и почему прививка спасает жизнь.