В Ленинском районе уложили новый асфальт в детсадах № 461 и № 167

Инициативы часто исходят от родителей: в случае детсада № 461 проект инициировали председатель родкома Вероника Попова и Совет отцов. Родители и сотрудники отмечают качественное выполнение работ и улучшение комфорта и безопасности для детей. Представитель подрядной организации Аргишти Оганесян заверил, что работы выполнены с соблюдением технологических стандартов и с применением качественных материалов; часть работ проводилась вручную, чтобы не повредить игровые и спортивные элементы.