В Ленинском районе уложили новый асфальт в детсадах № 461 и № 167

Новое асфальтовое покрытие уложено на территории детских садов № 461 и № 167 Ленинского района в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!», сообщили в районной администрации. Ранее по этой программе в районе капитально отремонтировали две дороги частного сектора на улицах Лермонтова и Кисловодской.
Глава Ленинского района Сергей Лукоянов вместе с куратором проекта Владимиром Москаленко и представителями подрядчиков осмотрел качество выполненных работ; руководители дошкольных учреждений также оценили обновлённые дорожки. По словам Лукоянова, к исполнению работ были предъявлены минимальные замечания, которые подрядчик обязался оперативно исправить.
С 2021 года в проекте «Вам решать!» участвовали 20 муниципальных образовательных организаций Ленинского района: реализовано 21 инициатива, в 15 из них заменено асфальтовое покрытие, остальные касались ремонта спортивных залов и благоустройства площадок. В детском саду № 461 заменено более 2 400 кв. м асфальтобетонного покрытия; в № 167 — около 2 500 кв.м.
Инициативы часто исходят от родителей: в случае детсада № 461 проект инициировали председатель родкома Вероника Попова и Совет отцов. Родители и сотрудники отмечают качественное выполнение работ и улучшение комфорта и безопасности для детей. Представитель подрядной организации Аргишти Оганесян заверил, что работы выполнены с соблюдением технологических стандартов и с применением качественных материалов; часть работ проводилась вручную, чтобы не повредить игровые и спортивные элементы.
Глава города Юрий Шалабаев ранее сообщил, что в 2026 году в Нижнем Новгороде по проекту «Вам решать!» будет реализовано 78 инициатив на сумму свыше 340 млн рублей; приём заявок на участие в программе 2027 года уже стартовал.
Напомним, ранее Юрий Шалабаев рассказал о строительстве пяти новых детских садов в Нижнем Новгороде.